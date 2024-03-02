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Вишняк: Ранний гол повлиял на игру

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Колос не сумел взять очки с Рухом

Вишняк: Ранний гол повлиял на игру

ФК "Колос" / Автор невідомий

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Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал поражение "Руха" (0:1). Единственный гол соперник забил на 3-ей минуте матча.

Конечно, этот гол повлиял на игру. Как там пропустили - это уже другой момент. Надо пересматривать и разобраться в ситуации. Но то, что он повлиял на игру, это понятно. И "Рух" начал играть в удобный для них футбол на переходах и быстрых атаках - то, чем он силен.

Нам же, со своей стороны, приходилось много владеть мячом и создавать моменты в позиционной атаке, что тоже у нас не самая сильная сторона, скажем так.

Если комментировать ход событий, то гол повлиял на игру, и потом мы не могли расшатать оборону соперника, долго затягивали с ударом, не могли выйти завершить атаку подачей, завершить ударом, создать давление на ворота соперника.

Во втором тайме где-то перестроились, больше начали играть за спину, потому что, в принципе, знали, что "Рух" - команда, которая прессингует, разбирают 1 в 1, персонально играют. Пытались играть за спину, выпустили второго нападающего, Безбородько имел момент, но не смогли отыграться. Поэтому, к сожалению, да.

"Колос" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч команда проведет 8-го марта против "Шахтера".

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Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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