Скандал в матче Лунина и Яремчука, победная серия Динамо и первый триумф Миная. Главные новости за 2 марта

В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги "летучие мыши" на своем поле принимали "сливочных". Счет во встрече открыл форвард "Валенсии" Дуро, а преимущество в счете удвоил украинец Роман Яремчук. На что со стороны мадридцев во втором тайме дублем ответил Винисиус. Все бы ничего, если бы не скандал - главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за секунду до гола Беллингема на 90+8 минуте. Что касается наших легионеров, то ворота "Реала" в этой встрече защищал Лунин, а в стартовом составе хозяев на этот поединок вышел Яремчук. В итоге 28-летний украинский нападающий провел на поле 57 минут.

Уже традиционно, в очередном туре АПЛ сыграло сразу несколько украинских легионеров. В рамках 27-го тура "Брентфорд" на своем поле расписал результативную ничью с лондонским "Челси" - 2:2. В составе "пчелок" сыграл Егор Ярмолюк, выйдя на замену в самой концовке встречи. В свою очередь за "пенсионеров" вышел Михаил Мудрик. Украинский вингер тоже начал поединок на скамейке запасных, но появился на поле на 71-й минуте. Статистически-аналитические порталы поставили Егору посредственные оценки - 6,1 (WhoScored) и 6,7 (Sofascore). Что касается Михаила, то Мудрик получил абсолютно идентичные баллы от статистиков.

В параллельном матче "Эвертон" на "Гудисон-Парк" уступил для "Вест Хэма" - со счетом 1:3. В составе "ирисок" полный матч провел Виталий Миколенко. За 90 минут против "молотобойцев" украинский фулбек совершил 1 вынос мяча, 1 отбор, выиграл 5 единоборств (из 9-ти), заработал 1 штрафной удар, выполнил 80% точных пасов и 3 удачных лонгбола (из 6-ти). Однако при этом Виталий 16 раз потерял мяч и ошибся при голе Соучека. Статистические порталы оценили игру Миколенко довольно посредственно - 6,1 от WhoScored и 6,5 от Sofascore.

Столичный коллектив на домашней арене минимально переиграл одесский "Черноморец". Победу команде Александра Шовковского принес гол Владимира Шепелева на 37-й минуте встречи. "Бело-синие" занимают 3-е место в турнирной таблице украинского первенства и продолжают быть лидерами чемпионата по количеству потерянных очков.

В параллельном матче чемпионата Украины команда Желько Любеновича на "Минай-Арене" достаточно уверенно и неожиданно для всех одолела харьковский "Металлист 1925". "Минай" дважды расписался в воротах подопечных Виктора Скрипника. Голами отметились Корнийчук и Скиба. Эта победа стала первой для закарпатского коллектива в этом сезоне украинского первенства, однако пока не спасла "Минай" от последней позиции в таблице.

В 24-м туре французской Лиги 1 "Марсель" на выезде покуражился с аутсайдером в лице "Клермона". "Провансальцы" отличились сразу 5-ю забитыми мячами. На что гости ответили лишь одним собственным голом. Благодаря этой победе, "олимпийцы" поднялись в таблице на 6-ю строчку.

Лидер "Динамо" довольно неожиданно не попал в заявку столичной команды на игру против "моряков". Как стало известно позже, опытный хавбек пропускал эту игру из-за повреждения. В частности, 31-летний полузащитник имеет проблемы с голеностопным суставом правой ноги. По прогнозам врачей, Виталий сможет вернуться на поле через две-три недели.