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Бабогло: Тренеры в Черноморце говорили мне: "Ты молдаванин, ты тупой"

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Это было в команде U21

Бабогло: Тренеры в Черноморце говорили мне: "Ты молдаванин, ты тупой"

instagram.com/fcolexandriya

Новина українською

Полузащитник "Карпат" Владислав Бабогло рассказал историю со времен пребывания в структуре "Черноморца", связанную с дискриминацией тренера в отношении него по признаку национальности. К слову, игрок родился в Молдове, а с 4-х лет живет в Украине.

Я думал: с самого детства тренируюсь в "Черноморце", хочу быть легендой "Черноморца", "один клуб" - тогда я так это воспринимал. Я играл за U-19, но вот дальше до U-21 у меня начались такие очень нехорошие отношения с тренером. И где-то переходили на личности, где этого не должно было быть - я не оправдываю себя, я просто говорю, как оно было. Мне было тяжело морально.

Это могли быть слова за мое происхождение. "Ты молдаванин, ты тупой". Я что-то не понимал, думал: "Ну как это, возможно, я что-то не так понимаю". Я до сих пор не понимаю, как тренер может это говорить юноше, восемнадцать-девятнадцать лет.

Вот ко мне пришел парень и сказал: "Ну, футбол не мое" и пошел на другое дело. Но я ему пожал руку, сказал: "Да, он красавчик, вот не побоялся". Да много других профессий есть: парикмахер, на заправке, кассир и так далее. Я это слушал и не понимал.

Я не играл, не играл и это тянулось где-то год. Я очень просил отца: "Пожалуйста, забери меня отсюда, дай мне шанс, может, я поеду на какой-то просмотр в какую-то команду?". Он говорил мне: "Ну, возможно, надо подождать, возможно, будут какие-то изменения".

Те тренеры в "Черноморце" уже не работают.

В профессиональном футболе Бабогло играл за "Александрию" и "Карпаты". За последних играет с сезона 2023/24.

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Источник:
Брутальний Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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