  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На войне погиб фанат Динамо
В тренде

На войне погиб фанат Динамо

Общие новости

Еще одна потеря Украины

На войне погиб фанат Динамо

Фото: Динамо

Новина українською

Киевское "Динамо" сообщило о гибели на войне фаната клуба Сергея Осадчука. Защитник Украины был в роли водителя пулеметного отделения в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс". Воин имел позывной "Динамо".

Сергей погиб 19-го февраля, возле населенного пункта Николаевка Донецкой области (Бахмутский район).

ФК "Динамо" выражает искренние соболезнования семье, друзьям и боевым побратимам Сергея. Герои не умирают - навечно в строю!" - говорится в заметке киевского клуба.

По теме
yellow-arrow
Пихаленок: Мы сегодня не прессинговали, ведь знали, что соперник очень хорошо играет длинными передачами
yellow-arrow
Максимов: Чем ниже соперник в турнирной таблице, тем сложнее против него играть
yellow-arrow
Срна: Думаю, что болельщики недооценили сегодняшний Шахтер
Динамо (Киев) война с россией война
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости