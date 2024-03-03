На войне погиб фанат Динамо
Еще одна потеря Украины
Фото: Динамо
Киевское "Динамо" сообщило о гибели на войне фаната клуба Сергея Осадчука. Защитник Украины был в роли водителя пулеметного отделения в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс". Воин имел позывной "Динамо".
Сергей погиб 19-го февраля, возле населенного пункта Николаевка Донецкой области (Бахмутский район).
ФК "Динамо" выражает искренние соболезнования семье, друзьям и боевым побратимам Сергея. Герои не умирают - навечно в строю!" - говорится в заметке киевского клуба.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Анчелотти – об отмененном голе Реала: Случилось что-то беспрецедентное
- Еще 1160 ликвидированных россиян в сутки. Генштаб подытожил потери окупантов
- Скандал в матче Лунина и Яремчука, победная серия Динамо и первый триумф Миная. Главные новости за 2 марта
- WSJ опубликовал документ, на котором мог базироваться мирный договор между РФ и Украиной в 2022. Известны условия России
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн