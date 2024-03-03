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Квасница: Перед каждым матчем тренерский штаб дает игрокам установку не отходить от своих принципов

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Рух идет своим уверенным ходом

Квасница: Перед каждым матчем тренерский штаб дает игрокам установку не отходить от своих принципов

fcrukh.com

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Нападающий "Руха" Илья Квасница прокомментировал игру с "Колосом", в которой его команде удалось получить 3 очка. Львовяне победили со счетом 0:1, а гол возник с передачи Квасницы на Сыча.

Перед каждым матчем тренерский штаб дает игрокам установку играть в тот футбол, который пропагандирует команда, который мы тренировали на сборах, не отходить от своих принципов. Нам нужно действовать так же, даже если счет изменится в любую из сторон.

Мне комфортно играть на одном фланге с Алексеем Сычем. Он очень хороший футболист и у нас отличное взаимопонимание. Нам обоим нравится играть в связке, мы действуем спокойно, а в матче с "Колосом" благодаря этому удалось забить гол.

"Колос" во втором тайме начал больше давить, выбивать мяч вперед в надежде выиграть верховую борьбу и создать хоть какие-то моменты. Да, на поле тогда было больше борьбы и нам трудно было играть в свой привычный футбол: играть низом, строить позиционную атаку, преодолевать прессинг соперника. В общем это был очень боевой поединок.

Эта победа подбадривает "Рух". И ничья с "Полесьем", и победа над "Колосом" - хорошие результаты. Мы приложим все усилия, чтобы продолжить набирать очки.

Львовский "Рух" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре команда будет играть с "Днепром-1". Встреча должна состояться 8-го марта.

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Рух (Львов) Илья Квасница
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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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