Коваль: Было тяжелое поле, особый контраст после Турции

Главный тренер "Зари" Юрий Коваль прокомментировал ничью с "Александрией" (0:0). На 72-й минуте Джордан был удален с поля, поэтому завершать матч луганчанам пришлось в меньшинстве.

Игра была очень тяжелой. Обе команды хотели победить. Тяжелое поле, особый контраст после Турции. Но счет по игре. Проблемы с составом? Проблемы есть всегда. Для того, чтобы иметь возможность на изменения и есть такое количество футболистов. Ищем оптимальные варианты.

"Заря" занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре команда Коваля будет принимать "Минай". Игра запланирована на 7-е марта.