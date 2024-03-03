Коваль: Было тяжелое поле, особый контраст после Турции
Тренер Зари не был многословным после игры
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
Главный тренер "Зари" Юрий Коваль прокомментировал ничью с "Александрией" (0:0). На 72-й минуте Джордан был удален с поля, поэтому завершать матч луганчанам пришлось в меньшинстве.
Игра была очень тяжелой. Обе команды хотели победить. Тяжелое поле, особый контраст после Турции. Но счет по игре.
Проблемы с составом? Проблемы есть всегда. Для того, чтобы иметь возможность на изменения и есть такое количество футболистов. Ищем оптимальные варианты.
"Заря" занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре команда Коваля будет принимать "Минай". Игра запланирована на 7-е марта.
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Источник:Зоря
Опубликовал: Виктор Иванчук
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