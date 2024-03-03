В прошлом месяце Россия понесла наибольшие потери личного состава с начала полномасштабной войны - британская разведка
Бои в Авдеевке повлияли на цифры
Фото: Flickr
В феврале этого года среднесуточные потери российской армии стали самыми высокими с начала полномасштабного вторжения. Такую информацию предоставляет разведка Министерства обороны Великобритании.
По их данным, в феврале потери россии составляли в среднем 983 солдата в день. В январе украинцами было убито 846 россиян. По сообщениям британской разведки, в целом уже 355 тысяч военнослужащих рф были убиты или ранены.
Graph shows the average number of daily Russian personnel losses in the war in Ukraine, from March 2022 to February 2024. pic.twitter.com/HjAW7soEuj— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 3, 2024
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 3 марта, потери россии только убитыми с 24 февраля 2022 года составляют около 416 800 военнослужащих. По официальным сообщениям, за прошедшие сутки было убито 1 160 военных России.
Популярное сейчас
- Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Оболонь – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Комитет судей не понял решения Мансано в матче Примеры с участием двух украинцев - Marca
- Буданов об увольнении Залужного: Если все хорошо и все правильно, то почему мы в той ситуации, в которой находимся?
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО