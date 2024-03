В прошлом месяце Россия понесла наибольшие потери личного состава с начала полномасштабной войны - британская разведка

В феврале этого года среднесуточные потери российской армии стали самыми высокими с начала полномасштабного вторжения. Такую информацию предоставляет разведка Министерства обороны Великобритании.

По их данным, в феврале потери россии составляли в среднем 983 солдата в день. В январе украинцами было убито 846 россиян. По сообщениям британской разведки, в целом уже 355 тысяч военнослужащих рф были убиты или ранены.

Graph shows the average number of daily Russian personnel losses in the war in Ukraine, from March 2022 to February 2024. pic.twitter.com/HjAW7soEuj