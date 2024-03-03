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В прошлом месяце Россия понесла наибольшие потери личного состава с начала полномасштабной войны - британская разведка

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В прошлом месяце Россия понесла наибольшие потери личного состава с начала полномасштабной войны - британская разведка

Фото: Flickr

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В феврале этого года среднесуточные потери российской армии стали самыми высокими с начала полномасштабного вторжения. Такую информацию предоставляет разведка Министерства обороны Великобритании.

По их данным, в феврале потери россии составляли в среднем 983 солдата в день. В январе украинцами было убито 846 россиян. По сообщениям британской разведки, в целом уже 355 тысяч военнослужащих рф были убиты или ранены.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 3 марта, потери россии только убитыми с 24 февраля 2022 года составляют около 416 800 военнослужащих. По официальным сообщениям, за прошедшие сутки было убито 1 160 военных России.

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Источник:
Ministry of Defence
Опубликовал: Виктор Иванчук
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