В Одессе завершили аварийно-спасательные работы после удара РФ по многоэтажке. Погибли 12 человек, пять из которых – дети
Российская Федерация – страна-террорист
ДСНС Одеси
В Одессе завершены аварийно-спасательные работы в одном из жилых домов города. Именно в эту многоэтажку в ночь с 1 на 2 марта попал дрон армии РФ.
Прессслужба ГСЧС Украины сообщает, что под завалами было найдено 12 человек. Среди них пятеро из них были детьми.
“К сожалению, российский беспилотник унес жизни 12 человек, среди которых пять детей!
Пять малышей в мгновение ока стали небесными ангеликами из-за безумия "недолюдей" из "недостраны"...
Нам всем очень болит... Словами трудно утешить близких погибших! Но мы верим, что вместе украинцам по силам разделить боль потери, поддержать и выстоять!”, - говорится в отчете ГСЧС.
Отметим, что среди погибших была и целая семья. Отец – Олег Кравец – бывший заместитель командира 56-й бригады, его жена Татьяна тоже служила в этой бригаде. Вместе с ними Россия убили и их детей: 7-месячную Лизу, 9-летнего Сергея и 8-летнюю Злату.
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