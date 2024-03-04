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Акцент на живой силе, артсистемах и ПВО. Общие боевые потери РФ в войне с Украиной с учетом последних суток

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Акцент на живой силе, артсистемах и ПВО. Общие боевые потери РФ в войне с Украиной с учетом последних суток

Генштаб ЗСУ

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За последние сутки, четвертого сентября, Силы Обороны Украины уничтожили еще 1150 единиц личного состава армии РФ.

Акцент сделан также на артсистемах врагов. Их за последние сутки удалось уничтожить 22. Следует отметить также две выведенные из строя системы ПВО.

Общие боевые потери РФ за период полномасштабного вторжения составляют:

  • личного состава - 417950 (+1150);
  • танков - 6648 (+8);
  • бронированных машин - 12660 (+21);
  • артсистем - 10210 (+22);
  • РСЗВ - 1004 (+1);
  • средств ПВО - 698 (+2);
  • самолетов - 347;
  • вертолетов - 325;
  • БПЛА - 7845 (+2);
  • крылатых ракет - 1916 (+1);
  • кораблгй/катеров - 25;
  • подводные лодки - 1;
  • автотехники+автоцистерн - 13374 (+42);
  • спецтехники - 1621 (+1).

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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