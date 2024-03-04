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ГУР МО Украины: На России взорвали железнодорожный мост, движение поездов на одном из направлений парализовано

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Это направление использовалось для обеспечения фронта

ГУР МО Украины: На России взорвали железнодорожный мост, движение поездов на одном из направлений парализовано

Колаж - ГУР МО України

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На России выведен из строя железнодорожный мост через реку Чапаевка в Самарской области. Информацию, которая ранее появилась в СМИ, подтверждает ГУР МО Украины.

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4-го марта 2024-го года около 6:00 мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций.

Железнодорожная ветка использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области.

Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование длительное время будет невозможным, сообщили в разведке.

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Источник:
ГУР МО України
Опубликовал: Игорь Семйон
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