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Медведев: Украина – это, безусловно, Россия

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Очередные изречения заместителя председателя Совета безопасности РФ

Медведев: Украина – это, безусловно, Россия

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина – это Россия.

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Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

"Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина – это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно, Россия", - сказал Медведев.

По его словам, Украина якобы попала в "глупую ловушку" США и их союзников для противостояния РФ.

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Комментарии
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Gican85 (Киев)
04.03.2024 в 17:14
Зеленский: Россия - это, безусловно, Украина
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
04.03.2024 в 17:14
Зеленский: Россия - это, безусловно, Украина
Ответить
0
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