Медведев: Украина – это, безусловно, Россия
Очередные изречения заместителя председателя Совета безопасности РФ
фото из свободных источников
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина – это Россия.
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Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.
"Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина – это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно, Россия", - сказал Медведев.
По его словам, Украина якобы попала в "глупую ловушку" США и их союзников для противостояния РФ.
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Gican85 (Киев)
04.03.2024 в 17:14
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