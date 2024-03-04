Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина – это Россия.

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Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

"Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина – это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно, Россия", - сказал Медведев.

По его словам, Украина якобы попала в "глупую ловушку" США и их союзников для противостояния РФ.