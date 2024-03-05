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Круглое значение количества уничтоженных средств ПВО и традиционно много живой силы. Обновленная статистка потерь РФ

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Обновлено

Была выведена из строя также другая российская техника

Круглое значение количества уничтоженных средств ПВО и традиционно много живой силы. Обновленная статистка потерь РФ

фото из соцсетей

Новина українською

Силы Обороны Украины продолжают защищать свою землю от российского нападения. За последние сутки, четвертого марта, было уничтожено более тысячи единиц живой силы.

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Уже традиционно под огонь попала и техника агрессора. Уничтожено девять танков, 48 артистем, а количество уничтоженных средств ПВО врага достигло круглой отметки – 700.

Общие боевые потери РФ с момента полномасштабного вторжения составляют:

  • личного состава - 419020 (+1070);
  • танков - 6657 (+9);
  • бронированных машин - 12688 (+28);
  • артсистем - 102258 (+48);
  • РСЗВ - 1007 (+3);
  • средства ПВО - 700 (+2);
  • самолетов - 347;
  • вертолетов - 325;
  • БПЛА - 7863 (+18);
  • крылатые ракеты - 1917 (+1);
  • корабли/катера - 25;
  • подводные лодки - 1;
  • автотехники+автоцистерн - 13423 (+49);
  • спецтехника - 1630 (+9).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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