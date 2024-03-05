Ночная атака на Украину. Известно, сколько средств воздушного наступления ликвидировала ПВО
Россия запускала дроны
Міністерство оборони України
В ночь на вторник, пятого декабря, Россия атаковала Украину воздушными средствами ведения наступления. Из Балаклавы, что во временно оккупированном Крыму, было запущено 22 дрона типа "Shahed".
"К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 18 "шахедов" в пределах Одесской области", - отметили в Воздушных Силах.
Добавим, что также Генштаб сообщил о 1050 ликвидированных россиян за последние сутки. По неподтвержденной информации, был поражен также российский корабль "Сергей Котов".
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