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В Черном море уничтожен еще один российский корабль. Стоимость - около 65 миллионов долларов

Общие новости

Официальная информация от ГУР МО Украины

В Черном море уничтожен еще один российский корабль. Стоимость - около 65 миллионов долларов

Колаж - ГУР МО України

Новина українською

Утро пятого марта началось с сообщений российских пабликов о том, что в Черном поле дронами был атакован российский корабль "Сергей Котов". Впоследствии информацию, основанную на общении с источниками из ГУР, предоставляли также украинские СМИ.

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Вскоре появилось сообщение и от самой украинской разведки. Как отмечает ГУР МО Украины, в ночь на вторник в Черном море таки был уничтожен российский корабль.

"В ночь с 4-го на 5-е марта 2024-го года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль черноморского флота рф "сергей котов".

Миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-Морскими Силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "сергей котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Огневое поражение "котова" состоялось в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.

Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов", - отметили в ГУР.

О судьбе экипажа официальной информации пока нет. Россияне пишут, что на борту было до 80 человек. Также стоит добавить, что это судно участвовало в морской блокаде украинских черноморских портов, что россияне называли "контролем судоходства".

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Источник:
ГУР МО України
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.03.2024 в 09:23
Гарна новина! Дякуємо захисникам!!!
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.03.2024 в 09:23
Гарна новина! Дякуємо захисникам!!!
Ответить
1
0

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