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Работа морских дронов. В Сети появилось видео поражения российского корабля Сергей Котов

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ГУР МО Украины официально подтвердило уничтожение

Работа морских дронов. В Сети появилось видео поражения российского корабля Сергей Котов

скріншот з відео

Новина українською

В ночь на пятое марта в акватории Черного моря был поражен российский патрульный корабль "Сергей Котов". По данным украинской разведки, стоимость судна – около 65 миллионов долларов.

ГУР МО Украины заявляет о том, что уничтожить цель удалось благодаря морским дронам "Magura V5".

В Сети появилось видео, на котором, как предполагается, зафиксирован момент удара по кораблю.

Отметим, что судьба экипажа "Сергея Котова" пока неизвестна.

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Источник:
Ukraine NOW
Опубликовал: Игорь Семйон
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