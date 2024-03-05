Работа морских дронов. В Сети появилось видео поражения российского корабля Сергей Котов

В ночь на пятое марта в акватории Черного моря был поражен российский патрульный корабль "Сергей Котов". По данным украинской разведки, стоимость судна – около 65 миллионов долларов.

ГУР МО Украины заявляет о том, что уничтожить цель удалось благодаря морским дронам "Magura V5".

В Сети появилось видео, на котором, как предполагается, зафиксирован момент удара по кораблю.

Отметим, что судьба экипажа "Сергея Котова" пока неизвестна.