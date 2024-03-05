Сырский провел телефонные разговоры с Министрами обороны Великобритании и США

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонные разговоры с Министрами обороны Великобритании Грантом Шаппсом и США Ллойдом Остином.

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В переговорах также принимал участие Министр обороны Украины Рустем Умеров. Со стороны Британии к разговору был привлечен также командующий вооруженных сил адмирал Энтони Радакин.

"Проинформировал собеседников об оперативной обстановке и насущных потребностях. Также обсудили возможности реализации в рамках Коалиции по развитию морских возможностей. Должны масштабировать успехи Украины в уничтожении российского флота. Мы благодарны Великобритании за выделение 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины. Это значительная помощь", - подытожил Сырский разговор с британцами.

Разговор с Ллойдом Остином Сырский охарактеризовал как "совместную работу над обеспечением потребностей ВСУ и наращиванием возможностей украинской армии".