Сырский провел телефонные разговоры с Министрами обороны Великобритании и США
Также в разговорах принимал участие Министр обороны Украины
Military Media Center
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонные разговоры с Министрами обороны Великобритании Грантом Шаппсом и США Ллойдом Остином.
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В переговорах также принимал участие Министр обороны Украины Рустем Умеров. Со стороны Британии к разговору был привлечен также командующий вооруженных сил адмирал Энтони Радакин.
"Проинформировал собеседников об оперативной обстановке и насущных потребностях.
Также обсудили возможности реализации в рамках Коалиции по развитию морских возможностей. Должны масштабировать успехи Украины в уничтожении российского флота.
Мы благодарны Великобритании за выделение 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины. Это значительная помощь", - подытожил Сырский разговор с британцами.
Разговор с Ллойдом Остином Сырский охарактеризовал как "совместную работу над обеспечением потребностей ВСУ и наращиванием возможностей украинской армии".
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