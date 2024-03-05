В Белгородской области – взрывы на нефтебазе. Горят несколько резервуаров с топливом

В Губкинском городском округе Белгородской области РФ произошел пожар на инфраструктурном объекте – горит нефтебаза. Об этом сообщил местный губернатор.

Российские паблики добавляют, что произошла атака дронов. Горят два или три резервуара с топливом. В Сети уже есть фото и видео пожара.

Добавим также, что в ночь на пятое марта в Черном море был потоплен очередной российский корабль.