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ГУР показало кадры уничтожения патрульного корабля РФ в Черном море

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На Сергея Котова охотились давно

ГУР показало кадры уничтожения патрульного корабля РФ в Черном море

скріншот з відео

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В ночь на пятое марта в акватории Черного моря удалось потопить российский патрульный корабль "Сергей Котов". Как отметил спикер ГУР МО Украины Андрей Юсов, охотились на судно уже давно.

"Блестящая операция и "Сергей Котов" на этот раз уже точно уничтожен. Охотились на него не впервые, и уже были успешные атаки, но он смог восстановиться после проведения ремонтных работ", - сказал Юсов.

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В Главном управлении разведки показали видео уничтожения российского патрульного корабля. По данным разведки, стоимость судна – около 65 миллионов долларов.

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Источник:
ГУР МО України
Опубликовал: Игорь Семйон
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