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Украинская разведка раскрыла количество российских потерь при уничтожении корабля Сергей Котов

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Есть потери среди экипажа

Украинская разведка раскрыла количество российских потерь при уничтожении корабля Сергей Котов

фото з відкритих джерел

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В ночь на пятое марта в акватории Черного моря был атакован российский патрульный корабль "Сергей Котов". По данным ГУР, судно получило повреждения морскими дронами.

ГУР МО Украины информирует – по предварительным данным, в результате атаки на патрульный корабль "Сергей Котов", которая привела к уничтожению судна, потери среди экипажа российских оккупантов составили:

  • 7 – безвозвратных;
  • 6 – санитарных.

52-х членов экипажа, которые находились на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.

Отметим, что ранее в ГУР показали видео уничтожения российского корабля. Также ранее говорилось о том, что на борту "Сергея Котова" находился вертолет Ка-29 и артиллерийская установка АК-176. Они уничтожены.

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Источник:
ГУР МО України
Опубликовал: Игорь Семйон
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