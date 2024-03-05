Украинская разведка раскрыла количество российских потерь при уничтожении корабля Сергей Котов

В ночь на пятое марта в акватории Черного моря был атакован российский патрульный корабль "Сергей Котов". По данным ГУР, судно получило повреждения морскими дронами.

ГУР МО Украины информирует – по предварительным данным, в результате атаки на патрульный корабль "Сергей Котов", которая привела к уничтожению судна, потери среди экипажа российских оккупантов составили:

7 – безвозвратных;

– безвозвратных; 6 – санитарных.

52-х членов экипажа, которые находились на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.

Отметим, что ранее в ГУР показали видео уничтожения российского корабля. Также ранее говорилось о том, что на борту "Сергея Котова" находился вертолет Ка-29 и артиллерийская установка АК-176. Они уничтожены.