Украинская разведка раскрыла количество российских потерь при уничтожении корабля Сергей Котов
Есть потери среди экипажа
фото з відкритих джерел
В ночь на пятое марта в акватории Черного моря был атакован российский патрульный корабль "Сергей Котов". По данным ГУР, судно получило повреждения морскими дронами.
ГУР МО Украины информирует – по предварительным данным, в результате атаки на патрульный корабль "Сергей Котов", которая привела к уничтожению судна, потери среди экипажа российских оккупантов составили:
- 7 – безвозвратных;
- 6 – санитарных.
52-х членов экипажа, которые находились на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.
Отметим, что ранее в ГУР показали видео уничтожения российского корабля. Также ранее говорилось о том, что на борту "Сергея Котова" находился вертолет Ка-29 и артиллерийская установка АК-176. Они уничтожены.
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