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Международный суд в Гааге выдал ордена на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота РФ

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Официально признаны военными преступниками

Международный суд в Гааге выдал ордена на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота РФ

фото з відкритих джерел

Новина українською

Международный уголовный суд Гааги сегодня, пятого марта, объявил о том, что выдал ордера на арест командующего дальней авиации России Сергея Кобылаша и командующего Черноморского флота Виктора Соколова.

Об этом говорится на официальном сайте Международного суда.

Отмечается, что ордера выдали "в связи с ситуацией в Украине и за вероятные преступления, совершенные в период с 10-го октября 2022-го года до по меньшей мере 9-го марта 2023 года". Их подозревают в военных преступлениях - атаках на украинские гражданские объекты с чрезмерным причинением вреда мирным жителям, а также в преступлениях против человечности. У суда есть основания полагать, что командующие несут персональную ответственность за ракетные удары по Украине с 10 октября 2022 года до по меньшей мере 9 марта 2023 года.

По данным ГУР, Сергей Кобылаш ответственный за нанесение самолетами стратегической авиации массированных ударов крылатыми ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры. Под его руководством тяжелыми бомбардировщиками осуществлено ковровое бомбометание по густонаселенным территориям города Мариуполя.

По информации СБУ, Виктор Соколов отдавал приказы осуществлять воздушные атаки по энергообъектам в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

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Напомним, что ранее этот же суд выдал ордер на арест президента РФ, диктатора Владимира Путина. Его могут арестовать на территориях стран, которые признают легитимность Международного уголовного суда. РФ не входит в их число.

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Источник:
Міжнародний суд Ґааґи
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Gican85 (Киев)
05.03.2024 в 17:11
Или степень вашей глупости пробила дно или вы работаете на агрессора! Короче сами решайте исправлять или нет: "Суд Гааги выдал ордена на арест командующих дальней..."
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
05.03.2024 в 17:11
Или степень вашей глупости пробила дно или вы работаете на агрессора! Короче сами решайте исправлять или нет: "Суд Гааги выдал ордена на арест командующих дальней..."
Ответить
0
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