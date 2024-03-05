СБУ задержала российского агента, который планировал подорвать почтовое отделение в Запорожье

Контрразведка Службы безопасности в ходе спецоперации задержала российского агента, который планировал взорвать с помощью дистанционного взрывного устройства местное отделение почты в центре Запорожья.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В начале февраля 2024 года от российских кураторов он (подозреваемый) получил задание о совершении террористического акта в многолюдном месте Запорожья. Этот теракт должен был привести к многочисленным жертвам и разрушениям с целью нарушения общественной безопасности и запугивания населения", - говорится в заявлении.

По данным СБУ, для совершения преступления завербованный врагом еще в 2023 году местный житель в собственном доме изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением по инструкции спецслужб страны-агрессора.

Готовое устройство предатель спрятал в коробках из-под фруктов, чтобы потом отправить их в грузовое отделение одного из почтовых операторов. Для конспирации злоумышленник планировал доставить "посылку" в пункт назначения не собственноручно, а через частного перевозчика. После получения сообщения о доставке "заказа" на почту фигурант должен был привести взрывчатку в действие с помощью телефонного звонка.

Оккупанты надеялись, что подрыв учреждения приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространит панические настроения в прифронтовом городе.

Злоумышленника разоблачили на этапе подготовки - это позволило пошагово задокументировать его преступные действия, "перехватить" отправления со взрывчаткой и задержать ее владельца.

Кроме того, в ходе расследования Служба безопасности установила, что дополнительной задачей российского агента было выявление мест массового сосредоточения личного состава и техники ВСУ.

Во время обысков в доме и автомобиле задержанного изъяты предметы и компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Также у него обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.