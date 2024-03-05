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Россия не будет отправлять танк Армата в Украину из-за страха опозориться, - разведка Британии

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Ранее на России заявил, что несколько танков якобы готовы к участию в боевых действиях

Россия не будет отправлять танк Армата в Украину из-за страха опозориться, - разведка Британии

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Разведка Британии проанализировала заявление главы российского оборонного концерна "Ростех" Сергея Чемезова об отказе развернуть на войне против Украины сверхсовременный танк РФ Т-14 "Армата" якобы из-за высокой стоимости.

Об этом идет речь разведобзоре Минобороны Великобритании.

"На сегодня почти наверняка можно утверждать, что Т-14 "Армата" не будет в Украине. Это очень вероятно из-за потенциального репутационного ущерба от потери "престижной" машины в бою, а также из-за потребности в производстве большего количества танков, которую можно удовлетворить только за счет других вариантов", - говорится в материале.

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В Минобороны Великобритании напомнили, что танк "Армата" представили еще 9 мая 2015 года в Москве, когда он заглох во время репетиции, и в 2021 году он не появился в армии РФ, как это анонсировали.

Ранее британская разведка утверждала, что с начала войны среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых) в Украине в течение февраля 2024 года было самым высоким с начала войны.

Перед этим она заявляла, что военно-промышленный комплекс России не способен полностью обеспечить потребности ее войны против Украины.

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Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
05.03.2024 в 17:12
в них з права ще немолодий Караваєв, який вже 2 роки то йде то залишається. і все Вже хай тоді його беруть, він і конкуренцію в Тимчика пока виграє. а то підуть разом і нікого не буде
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Комментарии 2
жека-киев (биг виладж)
05.03.2024 в 17:12
в них з права ще немолодий Караваєв, який вже 2 роки то йде то залишається. і все Вже хай тоді його беруть, він і конкуренцію в Тимчика пока виграє. а то підуть разом і нікого не буде
Ответить
0
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Gican85 (Киев)
05.03.2024 в 17:05
, выходит, что остальные не боятся опозориться?
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