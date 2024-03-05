Главарь террористов "ДНР" Пушилин в очередной раз размечтался о "настоящем Шахтере" на Донбасс Арене

Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин в очередной раз поделился своим влажными мечтами о создании в Донецке "настоящего "Шахтера".

"Шахтеру" точно быть, но вся проводимая работа связана с рядом организационных вопросов, которые необходимо решать в рамках еще не закончившихся боевых действий.

Но совершенно точно, что это очень востребовано среди наших местных жителей, и информация, которая просачивается о будущем команды настоящего "Шахтера", родом из Донецка, воспринимается с воодушевлением. Поэтому мы проводим все предварительные мероприятия. Команда "Шахтер" уже существует, сейчас она должна быть обеспечена всем необходимым, чтобы участвовать в различных первенствах, соревнованиях, чемпионатах России. Я уверен, что донецкий Шахтер в рамках новых реалий новой действительности себя покажет.

Только станет возможным проводить матчи на "Донбасс-Арене", "Шахтер" и его база будут в том числе там", – сказал Пушилин, в комментарии российскому пропагандистскому изданию ТАСС.