Более 1200 человек личного состава, 241 единица техники. Генштаб обновил данные по потерям России в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 06.03.24.

Врагом было потеряно 1200 человек, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 420270 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 241 единица техники и вооружения. В частности, 21 танк и 40 артсистем.

Потери россиян в технике: