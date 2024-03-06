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Более 1200 человек личного состава, 241 единица техники. Генштаб обновил данные по потерям России в войне с Украиной

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Был уничтожен 21 танк

Более 1200 человек личного состава, 241 единица техники. Генштаб обновил данные по потерям России в войне с Украиной

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 06.03.24.

Врагом было потеряно 1200 человек, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 420270 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 241 единица техники и вооружения. В частности, 21 танк и 40 артсистем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6678 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин - 12728 (+40) ед,
  • артиллерийских систем - 10308 (+50) ед,
  • РСЗО - 1008 (+1) ед,
  • средства ПВО - 701 (+1) ед,
  • самолетов - 347 (-) ед,
  • вертолетов - 325 (-) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7921 (+58) ед,
  • крылатые ракеты - 1918 (+1) ед,
  • корабли/катера - 26 (+1) ед,
  • подводные лодки - 1 (-) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13479 (+56) ед,
  • специальная техника - 1642 (+12) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Сапожников
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