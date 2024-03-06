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Украинские силы ПВО ночью уничтожили 38 шахедов

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Масштабная атака с воздуха

Украинские силы ПВО ночью уничтожили 38 шахедов

Генштаб

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В ночь на 6 марта 2024 года российские оккупационные войска атаковали пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 с ВОТ Донецкой обл. и 42-мя ударными беспилотниками типа "Shahed" с четырех направлений – Чауда, Балаклава – Крым, Курская обл., Приморско-Ахтарск – рф, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы сбито 38 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей.

Украинские силы ПВО ночью уничтожили 38 шахедов - изображение 1

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Источник:
Командування Повітряних Сил ЗСУ
Опубликовал: Александр Сапожников
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