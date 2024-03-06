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В РФ Коломойского признали экстремистом и конфисковали его активы

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Украинского бизнесмена обвинили в "масштабной антироссийской агитации"

В РФ Коломойского признали экстремистом и конфисковали его активы

Фото: Depositphotos.com

Новина українською

Районный суд республики Адыгея, входящей в состав РФ, включил бывшего владельца "Днепра" Игоря Коломойского в так называемый список экстремистов и принял решение о конфискации его активов. Об этом пишут росСМИ.

Согласно данным источника, дело рассматривалось в закрытом режиме. В решении суда говорится, что власти РФ конфискуют имущество Коломойского на миллиарды рублей, а также около 500 принадлежащих ему земельных участков в четырех российских регионах, в том числе в Подмосковье.

Отмечается, что Коломойского признали экстремистом из-за "финансирования вооруженных формирований Украины". Суд Адыгеи обвинил Коломойского в поддержке новой власти Украины после Революции достоинства 2014 года, работе главой Днепропетровской ОГА и финансовом обеспечении украинских вооруженных формирований.

Напомним, с сентября 2023 года бизнесмен находится под стражей в Украине. На счету Коломойского три подозрения. Первое касается мошенничества и отмывания имущества, второе – о завладении 9,2 миллиарда гривен "Приватбанка", третье – насчет легализации средств, часть из которых перечислялась на ООО "ФК Днепр".

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Источник:
російська служба BBC
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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mr.Smith
06.03.2024 в 11:08
А що його активи робили в рашці?
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Комментарии 3
avatar
mr.Smith
06.03.2024 в 11:08
А що його активи робили в рашці?
Ответить
0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
06.03.2024 в 10:58
Циганик - фас, погавкай на рашистів. Ваших б'ють!
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Не люблю футбол (Хорол)
06.03.2024 в 10:34
Чого так само нашим зробить не можна...
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