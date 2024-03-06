В РФ Коломойского признали экстремистом и конфисковали его активы
Украинского бизнесмена обвинили в "масштабной антироссийской агитации"
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Районный суд республики Адыгея, входящей в состав РФ, включил бывшего владельца "Днепра" Игоря Коломойского в так называемый список экстремистов и принял решение о конфискации его активов. Об этом пишут росСМИ.
Согласно данным источника, дело рассматривалось в закрытом режиме. В решении суда говорится, что власти РФ конфискуют имущество Коломойского на миллиарды рублей, а также около 500 принадлежащих ему земельных участков в четырех российских регионах, в том числе в Подмосковье.
Отмечается, что Коломойского признали экстремистом из-за "финансирования вооруженных формирований Украины". Суд Адыгеи обвинил Коломойского в поддержке новой власти Украины после Революции достоинства 2014 года, работе главой Днепропетровской ОГА и финансовом обеспечении украинских вооруженных формирований.
Напомним, с сентября 2023 года бизнесмен находится под стражей в Украине. На счету Коломойского три подозрения. Первое касается мошенничества и отмывания имущества, второе – о завладении 9,2 миллиарда гривен "Приватбанка", третье – насчет легализации средств, часть из которых перечислялась на ООО "ФК Днепр".
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