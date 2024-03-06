Зеленская не поехала в США на обращение Байдена к Конгрессу. Washington Post и ОП назвали разные причины

Супруга Президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить обращение Президента Джо Байдена к Конгрессу (State of the Union), которое состоится седьмого мая.

Как пишет Washington Post, идея заключалась в том, чтобы первая леди США Джилл Байден сидела рядом с Зеленской и вдовой российского оппозиционера Юлией Навальной. Зеленская и Навальная должны были бы символически олицетворять сопротивление президенту России Путину.

Но потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт и сомнения у украинской стороны из-за прошлых высказываний ее мужа относительно статуса Крыма, пишет Washington Post.

Представитель Белого дома сообщил, что решение Зеленской видимо вызвано "наложением графиков". Такой же ответ дал и представитель Зеленской. Позже Украинская правда получила комментарий от Офиса Президента.

"Посольство Украины в США действительно недавно получало приглашение для первой леди Украины присутствовать 7 марта во время выступления президента США в Конгрессе. Однако из-за запланированных событий в графике, в том числе визит в Киев детей из детского дома, который заранее был спланирован, к сожалению, первая леди не сможет принять участие в событии".

Юлия Навальная также отказалась от участия в событии, ссылаясь на усталость.

Источники Washington Post назвали еще одну причину, почему Зеленская могла отказаться от поездки в США. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что в Киеве пытаются избежать политизации в вопросе получения военной помощи, поэтому чрезмерная близость к Байдену может стать проблемной.