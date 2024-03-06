В Курской области рф БПЛА атаковали горно-обогатительный комбинат

В Курской области неизвестные беспилотники атаковали склад с горюче-смазочными материалами и горно-обогатительный комбинат.

Об этом сообщил губернатор курской области Роман Старовойт. Старовойт утверждает, что БПЛА были украинскими.

"Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе", – написал Старовойт в телеграме.