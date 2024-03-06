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В Курской области рф БПЛА атаковали горно-обогатительный комбинат

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Горит склад ГСМ

В Курской области рф БПЛА атаковали горно-обогатительный комбинат

скріншот

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

В Курской области неизвестные беспилотники атаковали склад с горюче-смазочными материалами и горно-обогатительный комбинат.

Об этом сообщил губернатор курской области Роман Старовойт. Старовойт утверждает, что БПЛА были украинскими.

"Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе", – написал Старовойт в телеграме.

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