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ГУР уточнило данные о потерях россиян на уничтоженном корабле Сергей Котов

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Ранены 27 членов экипажа

ГУР уточнило данные о потерях россиян на уничтоженном корабле Сергей Котов

фото з відкритих джерел

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило новые данные о потерях экипажа на потопленном корабле рф "Сергей Котов".

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"По уточненной информации, по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести.

Безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным – семь моряков. Информация уточняется", – сообщает ГУР МО.

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Источник:
Головне управління розвідки МО України
Опубликовал: Александр Сапожников
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