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В оккупированном Бердянске ликвидирован один из организаторов псевдовыборов

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Сегодня в городе было громко

В оккупированном Бердянске ликвидирован один из организаторов псевдовыборов

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во временно оккупированном Бердянске ликвидировали одного из организаторов "выборов" президента РФ.

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Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицина.

"Ориентировочно в микрорайоне Колония сегодня раздался взрыв. По имеющейся информации ликвидирован один из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске", - говорится в сообщении.

Она отметила, что накануне "выборов" и, особенно после взрыва, оккупанты будут увеличивать количество силовиков.

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