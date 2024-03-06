РФ ударила ракетой по Одессе, когда там были Зеленский и премьер-министр Греции

Армия РФ осуществила ракетный удар по Одессе, когда город посещал с визитом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на греческое издание Protothema.

Издание утверждает, что целью российских войск был кортеж президента Украины Владимира Зеленского – взрыв произошел, когда он находился в 150 метрах от места пребывания греческой делегации во главе с Мицотакисом.

Источники издания утверждения, что никто из греческой делегации не пострадал.

"Нет никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой делегации", – заявили официальные правительственные источники.

"Мы все в порядке", – сказал ранее в комментарии изданию государственный министр Греции Ставрос Папаставру.

Мощный взрыв в Одессе произошел незадолго до встречи премьер-министра Греции с президентом Украины. В регионе сразу же была объявлена воздушная тревога.

Об атаке позже рассказал и Владимир Зеленский.

"Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, есть раненые".

"Это военные, гражданские, международные гости – этим людям все равно. Они или с ума сошли, или полностью не контролируют, что их террористическая армия действует. Это говорит о том, что нам в первую очередь надо защищаться. Лучше всего, это система противовоздушной обороны", – передает слова Зеленского Суспільне.