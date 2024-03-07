Едва ли не полсотни артсистем за сутки, более 1100 единиц живой силы. Обновленные потери РФ в войне

Генеральный штаб ВСУ обновил данные потерь РФ в войне с Украиной после полномасштабного вторжения. За последние сутки, шестого марта, в частности, было уничтожено 42 артиллерийские системы, ликвидировано 1160 единиц живой силы.

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Утилизировано также семнадцать танков. В сводке также говорится об одной уничтоженной крылатой ракете за последние сутки и одной РСЗО.

Общие боевые потери РФ с 24.02.2022 по 07.03.2024 составляют: