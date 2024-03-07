Едва ли не полсотни артсистем за сутки, более 1100 единиц живой силы. Обновленные потери РФ в войне
Горела также другая техника
Фото - офіс Президента України
Генеральный штаб ВСУ обновил данные потерь РФ в войне с Украиной после полномасштабного вторжения. За последние сутки, шестого марта, в частности, было уничтожено 42 артиллерийские системы, ликвидировано 1160 единиц живой силы.
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Утилизировано также семнадцать танков. В сводке также говорится об одной уничтоженной крылатой ракете за последние сутки и одной РСЗО.
Общие боевые потери РФ с 24.02.2022 по 07.03.2024 составляют:
- личного состава - около 421430 (+1160) человек;
- танков - 6695 (+17) ед;
- боевых бронированных машин - 12779 (+51) ед.;
- артиллерийских систем - 10350 (+42) ед.;
- РСЗО - 1009 (+1) ед.;
- средств ПВО - 701 (+0) ед.;
- самолетов - 347 (+0) ед.;
- вертолетов - 325 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7963 (+42);
- крылатых ракет - 1919 (+1);
- кораблей/катеров - 26 (+0) ед.;
- подводных лодок - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 13532 (+53) ед.;
- специальной техники - 1647 (+5).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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