На России горит танковое училище. Пожару присвоен второй ранг сложности

На России горит Казанское высшее танковое командное училище. По сети распространяются фото и видео с места происшествия.

Как сообщают телеграм-каналы, огонь в горящих казармах уже перекинулся на кровлю. Пожару присвоен второй ранг сложности, на месте работают пожарные.

Причины возгорания не сообщаются.