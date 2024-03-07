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На России горит танковое училище. Пожару присвоен второй ранг сложности

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На России горит танковое училище. Пожару присвоен второй ранг сложности

скріншот з відео

Новина українською

На России горит Казанское высшее танковое командное училище. По сети распространяются фото и видео с места происшествия.

Как сообщают телеграм-каналы, огонь в горящих казармах уже перекинулся на кровлю. Пожару присвоен второй ранг сложности, на месте работают пожарные.

Причины возгорания не сообщаются.

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Источник:
Телеграм
Опубликовал: Игорь Семйон
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