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Россия нанесла ракетный удар по Сумам. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры

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Последствия атаки россиян уточняются

Россия нанесла ракетный удар по Сумам. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры

росзмі

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Сумах во время воздушной тревоги раздался взрыв. Об этом сообщает Суспільне.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с севера.

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Сумская ОВА сообщила, что РФ нанесла авиационно-ракетный удар по областному центру.

"Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются", - говорится в сообщении.

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