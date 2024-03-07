Россия нанесла ракетный удар по Сумам. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры
Последствия атаки россиян уточняются
росзмі
В Сумах во время воздушной тревоги раздался взрыв. Об этом сообщает Суспільне.
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с севера.
Сумская ОВА сообщила, что РФ нанесла авиационно-ракетный удар по областному центру.
"Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются", - говорится в сообщении.
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