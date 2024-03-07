Швеция официально стала 32-м членом НАТО
Церемония поднятия флага состоится в понедельник
Getty Images / Global Images Ukraine
Швеция официально присоединилась к Североатлантическому альянсу сегодня, 7 марта. Она стала 32-м членом НАТО.
Об этом говорится в соответствующем протоколе, который опубликованный на сайте Госдепа США.
Отметим, что церемония поднятия флага Швеции над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе состоится в понедельник, 11 марта, в ней примет участие шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.
Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Швеция вместе с Финляндией вместе подали заявки на присоединение к НАТО. Таким образом, страны отказались от политики военного нейтралитета, которого обе соблюдали на протяжении десятилетий.
И если для последней это было относительно быстро (4 апреля 2023 года Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса), то для Швеции этот процесс затягивался из-за замечаний со стороны Турции и Венгрии.
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