Зеленский назвал причины согласования Залужного послом в Великобритании
Сообщил, что генерал сам говорил ему о дипломатическом направлении
Сайт Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации прокомментировал Указ о назначении бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом в Великобританию.
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Напомним, что такой Указ на сайте президента появился сегодня, седьмого марта. Зеленский уже подписал документ.
"Сегодня согласовал кандидатуру Посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться", - сказал глава государства.
Отметим, что Залужный был Главнокомандующим ВСУ с начала полномасштабного вторжения россиян, но в январе текущего года его отстранили от должности. Вакантное место занял Александр Сырский.
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