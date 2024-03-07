Зеленский назвал причины согласования Залужного послом в Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации прокомментировал Указ о назначении бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом в Великобританию.

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Напомним, что такой Указ на сайте президента появился сегодня, седьмого марта. Зеленский уже подписал документ.

"Сегодня согласовал кандидатуру Посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться", - сказал глава государства.

Отметим, что Залужный был Главнокомандующим ВСУ с начала полномасштабного вторжения россиян, но в январе текущего года его отстранили от должности. Вакантное место занял Александр Сырский.