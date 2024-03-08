Около тысячи единиц живой силы и более десяти танков. Силы Обороны Украины продолжают уничтожать россиян
Обновленные данные по потерям РФ в войне с Украиной
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в большой войне с Украиной. Как говорится в сообщении, за последние сутки Силы Обороны ликвидировали 880 оккупантов.
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Также горела вражеская техника: одиннадцать танков, 25 артиллерийских систем, уничтожено 35 БПЛА.
Общие боевые потери России в период с 24.02.2022 по 08.03.2024 составляют:
- личного состава - около 422310 (+880) чел;
- танков - 6706 (+11) ед.;
- боевых бронированных машин - 12798 (+19) ед.;
- артиллерийских систем - 10375 (+25) ед.;
- РСЗО - 1011 (+2) ед.;
- средства ПВО - 704 (+3) ед.;
- самолетов - 347 (+0) ед.;
- вертолетов - 325 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7998 (+35);
- крылатые ракеты - 1919 (+0);
- корабли /катера - 26 (+0) ед.;
- подводные лодки - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 13598 (+66) ед.;
- специальная техника - 1656 (+9).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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