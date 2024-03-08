Около тысячи единиц живой силы и более десяти танков. Силы Обороны Украины продолжают уничтожать россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в большой войне с Украиной. Как говорится в сообщении, за последние сутки Силы Обороны ликвидировали 880 оккупантов.

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Также горела вражеская техника: одиннадцать танков, 25 артиллерийских систем, уничтожено 35 БПЛА.

Общие боевые потери России в период с 24.02.2022 по 08.03.2024 составляют: