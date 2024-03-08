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Около тысячи единиц живой силы и более десяти танков. Силы Обороны Украины продолжают уничтожать россиян

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Обновленные данные по потерям РФ в войне с Украиной

Около тысячи единиц живой силы и более десяти танков. Силы Обороны Украины продолжают уничтожать россиян

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в большой войне с Украиной. Как говорится в сообщении, за последние сутки Силы Обороны ликвидировали 880 оккупантов.

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Также горела вражеская техника: одиннадцать танков, 25 артиллерийских систем, уничтожено 35 БПЛА.

Общие боевые потери России в период с 24.02.2022 по 08.03.2024 составляют:

  • личного состава - около 422310 (+880) чел;
  • танков - 6706 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12798 (+19) ед.;
  • артиллерийских систем - 10375 (+25) ед.;
  • РСЗО - 1011 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 704 (+3) ед.;
  • самолетов - 347 (+0) ед.;
  • вертолетов - 325 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7998 (+35);
  • крылатые ракеты - 1919 (+0);
  • корабли /катера - 26 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13598 (+66) ед.;
  • специальная техника - 1656 (+9).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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