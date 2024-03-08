РФ атаковала Украину воздушными средствами наступления. Ночью отработала украинская ПВО
Известно, сколько уничтожено вражеских целей
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В ночь на пятницу, восьмого марта, Россия в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Использовались беспилотные летательные аппараты. С целью уничтожения вражеских целей работала украинская противовоздушная оборона.
"В ночь на 8-е марта 2024-го года противник атаковал юг и восток Украины, применив одну зенитную управляемую ракету С-300, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 37 ударных БПЛА типа "Shahed" (район пусков беспилотников – Балаклава, Крым).
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", - сообщили в Воздушных Силах.
В итоге в результате боевой работы сбито 33 "шахеды" в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
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