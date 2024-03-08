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"Они не просят наших солдат, но просят оружие". Байден обратился к Конгрессу США с призывом поддержать Украину

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Там продолжаются дебаты по пакету помощи

"Они не просят наших солдат, но просят оружие". Байден обратился к Конгрессу США с призывом поддержать Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В США продолжаются напряженные дебаты и дискуссии о выделении Украине пакета финансовой помощи. С этой темы, в частности, свое обращение к Конгрессу начал президент страны Джо Байден.

"За рубежом Путин и Россия на марше. Он вторгся в Украину, сеет хаос по всей Европе и также за ее пределами. Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится в Украине, я уверяю вас – нет.

Но Украина может остановить Путина, если мы будем вместе с ней и предоставим ей оружие, необходимое для защиты. Это все, о чем просит Украина. Они не просят американских солдат. На самом деле, американские солдаты не воюют в Украине. И я решительно настроен на то, чтобы так было и в дальнейшем.

Но сейчас помощь Украине блокируется теми, кто хочет, чтобы мы отошли от нашего лидерства в мире. Я обращаюсь к Конгрессу: мы должны противостоять Путину. Пришлите мне на подпись двухпартийный законопроект о национальной безопасности", - сказал Байден.

Напомним, что финансовый пакет помощи, в котором заложены около 60 миллиардов долларов помощи для Украины, блокируется республиканцами, так называемыми "трампистами". На этой теме оппоненты Джо Байдена пытаются лишить действующего президента США политических дивидендов перед выборами, которые состоятся в Штатах осенью.

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Источник:
Фейсбук
Опубликовал: Игорь Семйон
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