"Они не просят наших солдат, но просят оружие". Байден обратился к Конгрессу США с призывом поддержать Украину

В США продолжаются напряженные дебаты и дискуссии о выделении Украине пакета финансовой помощи. С этой темы, в частности, свое обращение к Конгрессу начал президент страны Джо Байден.

"За рубежом Путин и Россия на марше. Он вторгся в Украину, сеет хаос по всей Европе и также за ее пределами. Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится в Украине, я уверяю вас – нет.

Но Украина может остановить Путина, если мы будем вместе с ней и предоставим ей оружие, необходимое для защиты. Это все, о чем просит Украина. Они не просят американских солдат. На самом деле, американские солдаты не воюют в Украине. И я решительно настроен на то, чтобы так было и в дальнейшем.

Но сейчас помощь Украине блокируется теми, кто хочет, чтобы мы отошли от нашего лидерства в мире. Я обращаюсь к Конгрессу: мы должны противостоять Путину. Пришлите мне на подпись двухпартийный законопроект о национальной безопасности", - сказал Байден.