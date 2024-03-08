Посольство США предупредило своих граждан о возможном нападении экстремистов в местах скопления людей в Москве
Сообщение на сайте американской дипломатической миссии
скріншот з сайту
Посольство США в Российской Федерации предупредило своих граждан об угрозе нападений экстремистов в местах большого скопления людей в Москве в ближайшие 48 часов
Об этом говорится в сообщении на сайте американской дипломатической миссии.
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Отметим, что вскоре после опубликования этого предостережения сайт посольства Штатов перестал работать.
В США не детализировали тему. Российские власти ситуацию также не комментируют.
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Источник:U.S. Department of State’s
Опубликовал: Игорь Семйон
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