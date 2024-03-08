  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Посольство США предупредило своих граждан о возможном нападении экстремистов в местах скопления людей в Москве
В тренде

Посольство США предупредило своих граждан о возможном нападении экстремистов в местах скопления людей в Москве

Общие новости

Сообщение на сайте американской дипломатической миссии

Посольство США предупредило своих граждан о возможном нападении экстремистов в местах скопления людей в Москве

скріншот з сайту

Новина українською

Посольство США в Российской Федерации предупредило своих граждан об угрозе нападений экстремистов в местах большого скопления людей в Москве в ближайшие 48 часов

Об этом говорится в сообщении на сайте американской дипломатической миссии.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что вскоре после опубликования этого предостережения сайт посольства Штатов перестал работать.

Посольство США предупредило своих граждан о возможном нападении экстремистов в местах скопления людей в Москве - изображение 1

В США не детализировали тему. Российские власти ситуацию также не комментируют.

По теме
yellow-arrow
На 69-м году жизни скончался болельщик, который станцевал гопак на матче сборной СССР на ОИ-1976
yellow-arrow
"Они не просят наших солдат, но просят оружие". Байден обратился к Конгрессу США с призывом поддержать Украину
yellow-arrow
РФ атаковала Украину воздушными средствами наступления. Ночью отработала украинская ПВО
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
U.S. Department of State’s
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости