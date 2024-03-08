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"Я в Киеве, чтобы бить тревогу". Министр обороны Великобритании прибыл с визитом в Украину

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Визит не анонсированный

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу". Министр обороны Великобритании прибыл с визитом в Украину

скріншот з відео

Новина українською

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прибыл с анонсированным визитом в Украину. Британец в своих социальных сетях рассказал о целях визита, а также заверил в поддержке Украины.

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу, потому как что бы это означало, если бы мы позволили диктатору вроде Путина захватить демократическую страну? Что бы вы сказали о наших ценностях свободы и демократии? Так не должно быть, потому что мы можем запросто привлечь ресурсы Запада, если мы будем иметь волю. Итак, месседж прост: это наш тревожный звонок для мира", - сказал Шаппс.

Министр добавил, что Великобритания готова предоставить на это время самый большой пакет военной поддержки для Украины:

"Теперь каждая страна должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией. Мы должны сделать так, чтобы Украина победила в этой войне".

Добавим также, что ранее с визитом в Украине побывала делегация из Греции, которая попала под обстрел.

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Источник:
Грант Шаппс у Х
Опубликовал: Игорь Семйон
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