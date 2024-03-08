"Я в Киеве, чтобы бить тревогу". Министр обороны Великобритании прибыл с визитом в Украину

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прибыл с анонсированным визитом в Украину. Британец в своих социальных сетях рассказал о целях визита, а также заверил в поддержке Украины.

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу, потому как что бы это означало, если бы мы позволили диктатору вроде Путина захватить демократическую страну? Что бы вы сказали о наших ценностях свободы и демократии? Так не должно быть, потому что мы можем запросто привлечь ресурсы Запада, если мы будем иметь волю. Итак, месседж прост: это наш тревожный звонок для мира", - сказал Шаппс.

Министр добавил, что Великобритания готова предоставить на это время самый большой пакет военной поддержки для Украины:

"Теперь каждая страна должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией. Мы должны сделать так, чтобы Украина победила в этой войне".

I’m in Kyiv to raise the alarm to the democratic world - we must make sure Ukraine wins this war.



The UK has stepped up to do more than ever, with our largest military support package to date. Every nation must now do the same and ensure freedom triumphs over tyranny. pic.twitter.com/DYbOcCUkho — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 8, 2024

Добавим также, что ранее с визитом в Украине побывала делегация из Греции, которая попала под обстрел.