"Я в Киеве, чтобы бить тревогу". Министр обороны Великобритании прибыл с визитом в Украину

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прибыл с анонсированным визитом в Украину. Британец в своих социальных сетях рассказал о целях визита, а также заверил в поддержке Украины.

Министр добавил, что Великобритания готова предоставить на это время самый большой пакет военной поддержки для Украины:

I’m in Kyiv to raise the alarm to the democratic world - we must make sure Ukraine wins this war.



The UK has stepped up to do more than ever, with our largest military support package to date. Every nation must now do the same and ensure freedom triumphs over tyranny. pic.twitter.com/DYbOcCUkho