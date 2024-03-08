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Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом

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На встрече с президентом Турции президент Украины обсудит разные важные вопросы

Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом

instagram.com/zelenskyy_official

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Турции Стамбул. Вечером ожидается его встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает офис президента Украины.

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Согласно данным издания, самолет с президентом Украины, а также его окружением приземлился в аэропорту Стамбула имени Ататюрка. Также его сопровождал министр обороны Рустем Умеров.

Президента, а также его окружение, встречал представитель Министерства иностранных дел Мехмет Захит Узун.

Встреча Зеленского и его турецкого коллеги ожидается в 18:00 по киевскому времени.

Главной темой встречи будет война на территории Украины. В частности стороны поднимут вопрос возобновления действия соглашения о зерновом коридоре.

Добавим, что это второй визит президента в страну с начала полномасштабной войны. Последний раз он посещал Турцию 7 июля 2023 года.

Как рассказали в Офисе президента, во время встречи лидеров стран, стороны поднимут вопросы:

  • формулы мира;
  • саммита мира;
  • судоходства в Черном море;
  • продовольственной стабильности;
  • освобождения украинских пленных и политических заключенных.
  • Также отдельное внимание будет сосредоточено на совместных проектах в оборонно-промышленной сфере.
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Источник:
president.gov.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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