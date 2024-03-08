Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом
На встрече с президентом Турции президент Украины обсудит разные важные вопросы
instagram.com/zelenskyy_official
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Турции Стамбул. Вечером ожидается его встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает офис президента Украины.
Согласно данным издания, самолет с президентом Украины, а также его окружением приземлился в аэропорту Стамбула имени Ататюрка. Также его сопровождал министр обороны Рустем Умеров.
Президента, а также его окружение, встречал представитель Министерства иностранных дел Мехмет Захит Узун.
Встреча Зеленского и его турецкого коллеги ожидается в 18:00 по киевскому времени.
Главной темой встречи будет война на территории Украины. В частности стороны поднимут вопрос возобновления действия соглашения о зерновом коридоре.
Добавим, что это второй визит президента в страну с начала полномасштабной войны. Последний раз он посещал Турцию 7 июля 2023 года.
Как рассказали в Офисе президента, во время встречи лидеров стран, стороны поднимут вопросы:
- формулы мира;
- саммита мира;
- судоходства в Черном море;
- продовольственной стабильности;
- освобождения украинских пленных и политических заключенных.
- Также отдельное внимание будет сосредоточено на совместных проектах в оборонно-промышленной сфере.
Популярное сейчас
- Бавария и Ньюкасл заинтересованы в услугах Зинченко. Арсенал выставил ценник на украинца
- Милевский гневно отреагировал на потерю очков Динамо в матче с Вересом
- На 69-м году жизни скончался болельщик, который станцевал гопак на матче сборной СССР на ОИ-1976
- Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины на спарринг с Японией
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО