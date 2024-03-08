Зеленский об атаке на Одессу: Российская ракета ударила в 300-400 метрах от нашего местонахождения

Россия атаковала баллистической ракетой Одессу во время визита президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Об этом рассказал Зеленский в интервью Cinque minuti.

"Мы были с премьер-министром Греции, у него был официальный визит в Одессу. Мы были в порту. Да, в нескольких сотнях, 300-400 метров был удар баллистической ракеты. Ракета очень быстро "пришла"", - отметил он.

По словам Зеленского, удар ракетой был из оккупированного Крыма, поэтому сирена не успела вовремя сработать.

"Я не знаю, по ком был этот удар. В любом случае - это, если честно, что-то невероятное, когда у нас премьер-министр другой страны, я уже не говорю о себе. Я говорю просто об уважении к лидерам других государств, людей из других государств. От России и Путина его просто нет", - добавил глава государства.

Напомним, что 6 марта россияне нанесли удар по Одессе. Во время ракетного удара РФ по Одессе президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис находились в порту и не успели попасть в укрытие, взрыв произошел недалеко от них.