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8 марта УАФ озаботилась гендерным равенством в футболе

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Создана экспертная группа

8 марта УАФ озаботилась гендерным равенством в футболе

Фото: womensfootball.com.ua

Новина українською

8 марта 2024 года УАФ создала экспертную группу, которая будет обеспечивать равенство прав и возможностей женщин и мужчин (гендерного равенства) в футболе.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации.

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"8 марта 2024 года УАФ сделала исторический шаг – создала экспертную группу, цель которой – обеспечение равенства прав и возможностей женщин и мужчин (гендерного равенства) в футболе.

В гендерном вопросе это означает как равноценный доступ женщин к игре в футбол как профессиональных спортсменок, без предубеждений по "неженскому виду спорта", так и полноправие при выборе футбола как карьерной возможности — возможность выбрать карьеру менеджера футбольной организации, тренера, арбитра, врача и т.д., а также быть вовлеченными в сферу принятия решений.

Первоочередными задачами группы будут актуализация проблемы и работа с гендерными стереотипами, реагирование на случаи сексизма и гендерно обусловленного насилия, международное сотрудничество для привлечения удачного опыта.

В состав группы, координатором которой является Елизавета Степанюк, начальник службы взаимодействия с УЕФА и ФИФА, вошли первый вице-президент УАФ Павел Бойчук, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, а также руководители и руководители ключевых департаментов и направлений работы УАФ", - говорится в заявлении УАФ.

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УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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