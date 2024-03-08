8 марта УАФ озаботилась гендерным равенством в футболе
Создана экспертная группа
Фото: womensfootball.com.ua
8 марта 2024 года УАФ создала экспертную группу, которая будет обеспечивать равенство прав и возможностей женщин и мужчин (гендерного равенства) в футболе.
Об этом говорится в заявлении Ассоциации.
"8 марта 2024 года УАФ сделала исторический шаг – создала экспертную группу, цель которой – обеспечение равенства прав и возможностей женщин и мужчин (гендерного равенства) в футболе.
В гендерном вопросе это означает как равноценный доступ женщин к игре в футбол как профессиональных спортсменок, без предубеждений по "неженскому виду спорта", так и полноправие при выборе футбола как карьерной возможности — возможность выбрать карьеру менеджера футбольной организации, тренера, арбитра, врача и т.д., а также быть вовлеченными в сферу принятия решений.
Первоочередными задачами группы будут актуализация проблемы и работа с гендерными стереотипами, реагирование на случаи сексизма и гендерно обусловленного насилия, международное сотрудничество для привлечения удачного опыта.
В состав группы, координатором которой является Елизавета Степанюк, начальник службы взаимодействия с УЕФА и ФИФА, вошли первый вице-президент УАФ Павел Бойчук, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, а также руководители и руководители ключевых департаментов и направлений работы УАФ", - говорится в заявлении УАФ.
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