ПВО ночью уничтожило 12 из 15 российских шахедов
Оккупанты не останавливаются
A. Gusev's Photo, Pacific Press
Ночью с 8 на 9 марта россияне в очередной раз атаковали территорию Украины ударными беспилотниками.
В общей сложности оккупанты использовал для атаки 15 дронов типа "Shahed". Их запускали из Чауды (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ).
“К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 12 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей", - говорится в отчете ПС ВСУ.
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Источник:КП ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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