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ПВО ночью уничтожило 12 из 15 российских шахедов

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Оккупанты не останавливаются

ПВО ночью уничтожило 12 из 15 российских шахедов

A. Gusev's Photo, Pacific Press

Новина українською

Ночью с 8 на 9 марта россияне в очередной раз атаковали территорию Украины ударными беспилотниками.

В общей сложности оккупанты использовал для атаки 15 дронов типа "Shahed". Их запускали из Чауды (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ).

“К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 12 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей", - говорится в отчете ПС ВСУ.

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Источник:
КП ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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