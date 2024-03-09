ПВО ночью уничтожило 12 из 15 российских шахедов

Ночью с 8 на 9 марта россияне в очередной раз атаковали территорию Украины ударными беспилотниками.

В общей сложности оккупанты использовал для атаки 15 дронов типа "Shahed". Их запускали из Чауды (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ).