Климчук: У нас есть ощущение команды. Мы играем друг за друга
У Руха все замечательно
Фото: Дніпро-1
Нападающий "Руха" Юрий Климчук рассказал, что команда полностью выполнила установки тренера в матче с "Днепром-1". Напомним, что львовяне победили соперника со счетом 0:1.
У нас есть ощущение команды и мы играем друг за друга. Как неоднократно говорили Виталий Пономарев, я и другие игроки наша задача - побеждать в каждом матче и неважно с кем мы играем.
Перед игрой команда получила установку с первых минут давить на соперника, не создавать свободные зоны для днепрян, а прессинговать их. Думаю, ранний гол стал закономерным итогом наших действий на поле.
Сложно играть, когда есть столько воздушных тревог. В то же время хочу поблагодарить наших военных за возможность играть в футбол. Мы ценим их работу и хотим в том числе посвятить эту победу всем защитникам. Сейчас тяжелое для страны время и они делают все возможное для того, чтобы все украинцы были в безопасности. Каждый из нас пытается поддержать воинов и делать все от себя возможное для приближения нашей общей Победы над агрессором.
Если же говорить о влиянии воздушных тревог на матч, то после каждого раза нужно заново разминаться, мышцы становятся холодными, поэтому это необходимо, чтобы качественно стартовать и не получить повреждения. Мы справились с этими вызовами и заслуженно победили.
Мы готовились к поединку с "Днепром-1" и изучили все слабые и сильные стороны нашего соперника. Сегодня мы выполнили все тренерские установки, качественно сыграли и победили.
Львовяне занимают 5-е место в УПЛ. В следующем туре их ждет игра с "Металлистом 1925". Матч запланирован на 16-е марта.
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