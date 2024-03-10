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Силы ПВО уничтожили 35 шахедов из 39 во время ночной атаки РФ

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Также россияне применили ракеты С-300

Силы ПВО уничтожили 35 шахедов из 39 во время ночной атаки РФ

фото - Генштаб ЗСУ

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В ночь с 9 на 10 марта Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину с воздуха.

Для этого она применила четыре зенитных ракетных управляемых ракеты С-300 по Харьковщине и Донетчине и 39 ударных БпЛА типа Shahed. Дроны были выпущены из мыса Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ).

“В результате боевой работы сбито 35 "шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.

Большинство целей уничтожено силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Также к отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, средства РЭБ”, - говорится в отчете ПС ВСУ.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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