Силы ПВО уничтожили 35 шахедов из 39 во время ночной атаки РФ
Также россияне применили ракеты С-300
фото - Генштаб ЗСУ
В ночь с 9 на 10 марта Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину с воздуха.
Для этого она применила четыре зенитных ракетных управляемых ракеты С-300 по Харьковщине и Донетчине и 39 ударных БпЛА типа Shahed. Дроны были выпущены из мыса Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ).
“В результате боевой работы сбито 35 "шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.
Большинство целей уничтожено силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Также к отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, средства РЭБ”, - говорится в отчете ПС ВСУ.
Популярное сейчас
- Все омрачила травма Цыганкова. Жирона – Осасуна 2:0. Обзор матча и видео голов
- Кривбасс догоняет Шахтер, Полесье снова проигрывает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Зинченко против Ярмолюка. Известны оценки украинцев за очную встречу
- Зеленский об атаке на Одессу: Российская ракета ударила в 300-400 метрах от нашего местонахождения
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО