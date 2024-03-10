Денис Кузык - о матче с Оболонью: Обе команды провели много времени в борьбе

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык поделился впечатлениями от победы над "Оболонью" (1:0) в 20-м туре УПЛ.

Тяжелая игра, тяжелые три зачетных балла. Боевой матч, обе команды провели много времени в борьбе. Очень рады, что удалось победить. Двигаемся дальше, настраиваемся на следующего соперника.

Тренер сказал, что первый тайм ему понравился. Просил, чтобы мы продолжали играть так и дальше, тогда обязательно забьем свой гол. Так и получилось, поэтому очень довольны. Мой гол? Да, спасибо за передачу Бандейре. Он все сделал отлично, а мне повезло забить. Рад, что помог "Кривбассу" добыть важные три очка.