Денис Кузык - о матче с Оболонью: Обе команды провели много времени в борьбе
Вернидуб похвалил
Фото - ФК Кривбас / автор невідомий
Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык поделился впечатлениями от победы над "Оболонью" (1:0) в 20-м туре УПЛ.
Тяжелая игра, тяжелые три зачетных балла. Боевой матч, обе команды провели много времени в борьбе. Очень рады, что удалось победить. Двигаемся дальше, настраиваемся на следующего соперника.
Тренер сказал, что первый тайм ему понравился. Просил, чтобы мы продолжали играть так и дальше, тогда обязательно забьем свой гол. Так и получилось, поэтому очень довольны. Мой гол? Да, спасибо за передачу Бандейре. Он все сделал отлично, а мне повезло забить. Рад, что помог "Кривбассу" добыть важные три очка.
"Кривбасс", благодаря добытым 3-м очкам, поднялся на 2-е место в таблице УПЛ. Команда сейчас имеет столько же очков (40) как и "Шахтер", который на 1-й строчке.
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