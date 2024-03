Арбитр во время матча Бавария - Майнц спас жизнь футболисту

Вчера, 9-го марта, "Бавария" сокрушила в Бундеслиге "Майнц" со счетом 8:1. На 33-й минуте полузащитник "Майнца" Жозуа Гилавоги упал на газон. Арбитр игры Патрик Итрих увидел, что игрок находится без сознания, а его дыхательные пути заблокированы языком. Итрих сразу начал спасать футболиста: вытащил язык и покалав его в стабильное боковое положение.

Referee Patrick Ittrich saved Josuha Guilavogui's life with his quick reaction during yesterday's game. Guilavogui was unconscious and his airway was briefly blocked by his tongue - the referee immediately stopped the play, rushed over to the player, took his tongue out of his… pic.twitter.com/ORv8K7d94h