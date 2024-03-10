Гагарин - о повышении стоимости билетов на матчи Кривбасса: На это есть определенные обоснованные причины

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал, что клуб повысил цены на билеты матчей. Стоимость абонементов на 6 домашних игр составляет от 2400 до 12000 грн.

Цены вы можете посмотреть на нашем сайте или на сайте нашего билетного партнера Ticketsbox. Единственное, что хочу сказать, мы сознательно повысили стоимость билетов и на это есть определенные обоснованные причины. Во-первых, очень ограниченное количество билетов из-за нашего неадекватного соседа. Во-вторых, согласно дополнительных мер безопасности добавились стюарды, увеличилось количество представителей службы безопасности и прочее.

Но самое главное: много дополнительных опций появилось для владельцев абонементов, я уже об этом говорил в предыдущих интервью. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить. Также покупайте абонементы. Нам нужна ваша поддержка.